مسافرة تنتقم من أخرى بطريقة لا تخطر على البال.. شاهد

شهدت مقاطع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لمسافرة تنتقم من فتاة جالسة أمامها بطريقة غريبة وغير مألوفة.

حيث طلبت المرأة الجالسة في المقعد الخلفي من المرأة الجالسة أمامها رفع شعرها المنسدل عن مقعدها لأنّه حجب عنها التلفاز، لكنّ المرأة الجالسة في المقعد الأمامي تجاهلت الأمر، ورفضت رفع شعرها مما دفع المرأة الأخرى للانتقام بطريقة غريبة.

وعمدت المرأة لتصوير مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقوم بتغميس شعر المرأة الأخرى بالقهوة، قبل أن تقوم بقص جزء من أطرافه وبوضع علكة فيه.

وحظي مقطع الفيديو الذي قامت المرأة بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 97 مليون مشاهدة خلال مدة قصيرة.

وتباينت ردود الفعل حول المقطع، حيث قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنّ المقطع مفبرك، لأنّ المسافرتين كانتا ترتديان ذات القبعة، في حين رأى القسم الآخر أنّ المسافرة نالت جزاءها لعدم مراعاتها وجود راكب في المقعد الخلفي.

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