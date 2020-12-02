نادي تاناروت للكتاب يستأنف جلسات القراءة

استأنف تجمع تاناروت للإبداع الليبي نشاطاته عبر أنديته المختلفة بحزمة جديدة من جلسات قراءة الكتب ودوائر النقاش حولها حيث التأمت يوم الاثنين جلسة نقاش كتاب “مسرحية هاملت” للكاتب الإنجليزي “وليام شكسبير”، بحضور لفيف من المهتمين بالقراءة والكتب الأدبية .

كما أعلن نادي الكتاب بالتجمع عن جلسة مقبلة مع كتاب “الأدب والغرابة: دراسات بنيوية في الأدب العربي” للكاتب المغربي “عبدالفتاح كيليطو” وستنتظم الجلسة اليوم الإربعاء، ابتداءً من الساعة 11 ص، فيما سيستضيف نادي تاناروت للترجمة اليوم -أيضاً- الدكتور “زاهي المغيربي”، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، في حديث عن تجربته في ترجمة كتاب “استقلال ليبيا والأمم المتحدة” لمندوب الأمم المتحدة “أدريان بلت”، تبدأ جلسة الدكتور زاهي في الساعة 4:00 مساءً.

ونوهت صفحة “دعوة الحضور” لتجمع تاناروت بأن لقاء “المغيربي” هو النشاط الأول لنادي الترجمة المنبثق عن التجمع، فيما أشار موقع بلد الطيوب إلى أن الترجمة صدرت عن منشورات مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، ومؤسسة كلام للبحوث والإعلام، في “4” أجزاء، تضم حوالي 1746 صفحة وصدرت الطبعة الأولى من الكتاب باللغة الانجليزية سنة 1970م، وأما الطبعة الثانية فنشرت عن طريق مؤسسة “كلام للبحوث والإعلام”، بالتعاون مع مركز الدراسات الليبية.

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