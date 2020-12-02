يبدو أن سامسونح هي الأخرى تعمل على متعقب وسيحمل الاسم Samsung Smart Tag، تعرف عليه!

يبدو أن أجهزة التعقب الذكية المصغرة ستحصل على قيمة كبيرة في الشهور القادمة، نحن بالفعل نعمل أن أبل تعمل على متعقبات تحمل الاسم Apple AirTags، ولكن يبدو أنها ليست الوحيدة، حيث ظهرت اليوم براءة اختراع تؤكد أن سامسونج هي الأخرى تعمل على متعقب ذكي، وهو الذي سيحمل الاسم Samsung Smart Tag!

سامسونح تعمل على متعقب Smart Tag الذكي

براءة الاختراع الجديدة قد ظهرت على منصة LetsGoDigital وهذا بعدما تم عرضها في مركز براءات الاختراع والملكية الملكية الفكرية EUIPO، يُذكر أيضًا أن براءة الاختراع حديثة جدًا وقد تم سجيلها في 30 نوفمبر الماضي، وهذا يعني أن هذه الخطة هي خطة جديدة لدى سامسونج، وكون البراءة ظهرت في هذا الوقت فهذا يوضّح أن الشركة تنوي إنتاج هذه المتعقبات في وقت قريب جدًا.

براءة الاختراع تكشف عن منتج يحمل الرقم EI-T5300 تحت اسم Samsung Galaxy Smart Tag، وطبقًا لوصف المنتج في براءة الاختراع فهو عبارة عن متعقب يعمل بتقنية الـNFC والذي يُمكن لصقة في أي جهاز أو أداه أو حتى وضعه في حقيبة، ومن ثم يُمكن تعقب هذا المتعقب وبالتالي تعقب المنتج الملتصق به، وهي أداة أكثر من رائعة لإيجاد المنتجات الضائعة أو المفقودة.

كما نذكركم دائمًا، وجود براءة اختراع لا يعني أبدًا بالضرورة أن هذا المنتج قادم في وقت قريب، فكرة منتج Smart Tag من سامسونج هي فكرة رائعة، وسابقًا نفذتها شركة Tile قبل أن تدخل أبل في المنافسة! قد يتم الإعلان عن هذا المنتج في يناير المقبل جنبًا إلى جنب مع سلسلة جالكسي S21، كذلك فنحن نتذكر ان سامسونج أتاحت في الأشهر السابقة إمكانية إيجاد هواتف جالكسي دون إتصال بالإنترنت! وهذه الخطوة بحد ذاتها ستساعد المتعقبات الجديدة.