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هذه هي التطبيقات والألعاب الأفضل و الأكثر تحميلاً من متجر الاب ستور في عام 2020

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

مع اقتراب عام 2020 على نهايته، قامت ابل بنشر قائمة بأكثر التطبيقات والألعاب تحميلاً على مدار العام منها المجاني ومنها المدفوع، كما أعلنت ابل عن اختيارها لأفضل تطبيقات وألعاب عام 2020.

أفضل التطبيقات والألعاب على متجر الآب ستور

كما هو متوقع ذهب اختيار ابل للتطبيقات والألعاب التي ساهمت في مساعدة الناس في أوقات الحظر والبقاء في المنزل.

مثلاً حصل تطبيق ممارسة التمارين المنزلية Wakeout على جائزة أفضل تطبيق للايفون، بينما حصل تطبيق زووم Zoom الشهير للاجتماعات واللقاءات عبر الإنترنت على لقب أفضل تطبيق للايباد.

تطبيق ممارسة التمارين المنزلية Wakeout
تطبيق زووم Zoom الشهير للاجتماعات واللقاءات عبر الإنترنت

تطبيق Disney+ هو التطبيق الأفضل لتلفاز ابل، في حين حصل تطبيق Endel للنوم والاسترخاء على لقب أفضل تطبيق لساعة ابل، وتطبيق Fantastical لتنظيم المهام على لقب أفضل تطبيق للماك.

أفضل لعبة للايفون اختارتها ابل هي Genshin Impact، وأفضل لعبة للايباد Legends of Runeterra، وأفضل لعبة للماك Disco Elysium، بينما حصدت لعبة Dandara Trials لقب أفضل لعبة لتلفاز ابل، و Sneaky Sasquatch كانت أفضل لعبة على منصة Apple Arcade للألعاب.

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أكثر التطبيقات المجانية تحميلاً على الايفون

  1. ZOOM Cloud Meetings
  2. TikTok
  3. Disney+
  4. YouTube
  5. Instagram
  6. Facebook
  7. Snapchat
  8. Messenger
  9. Gmail
  10. Cash App

أكثر التطبيقات المدفوعة تحميلاً على الايفون

  1. TouchRetouch
  2. Procreate Pocket
  3. Dark Sky Weather
  4. Facetune
  5. HotSchedules
  6. AutoSleep Track Sleep
  7. The Wonder Weeks
  8. SkyView
  9. Shadowrocket
  10. Sky Guide

أكثر الألعاب المجانية تحميلاً على الايفون

  1. Among Us!
  2. Call of Duty: Mobile
  3. Roblox
  4. Subway Surfers
  5. Ink Inc. – Tattoo Drawing
  6. Magic Tiles 3: Piano Game
  7. Brain Test: Tricky Puzzles
  8. Brain Out
  9. Coin Master
  10. Cube Surfer!

أكثر الألعاب المدفوعة تحميلاً على الايفون

  1. Minecraft
  2. Plague Inc.
  3. Heads Up!
  4. Monopoly
  5. Bloons TD6
  6. Geometry Dash
  7. NBA 2K20
  8. Grand Theft Auto: San Andreas
  9. The Game of Life
  10. True Skate

أكثر التطبيقات المجانية تحميلاً على الايباد

  1. ZOOM Cloud Meetings
  2. Disney+
  3. YouTube
  4. Netflix
  5. Google Chrome
  6. TikTok
  7. Amazon Prime Video
  8. Gmail
  9. Hulu
  10. Google Classroom

أكثر التطبيقات المدفوعة تحميلاً على الايباد

  1. Procreate
  2. GoodNotes 5
  3. Notability
  4. Duet Display
  5. Teach Your Monster
  6. LumaFusion
  7. Affinity Designer
  8. Toca Hair Salon 3
    9: Toca Life: Hospital
  9. Toca Kitchen 2

أكثر الألعاب المجانية تحميلاً على الايباد

  1. Among Us!
  2. Roblox
  3. Magic Tiles 3: Piano Game
  4. Ink Inc. – Tattoo Drawing
  5. Call of Duty: Mobile
  6. Subway Surfers
  7. Dancing Road: Color Ball Run!
  8. Tiles Hop – EDM Rush
  9. Mario Kart Tour
  10. Save The Girl!

أكثر الألعاب المدفوعة تحميلاً على الايباد

  1. Minecraft
  2. Monopoly
  3. Bloons TD 6
  4. Plague Inc.
  5. Geometry Dash
  6. The Game of Life
  7. Five Nights at Freddy’s
  8. Human: Fall Flat
  9. Stardew Valley
  10. Terraria

أكثر الألعاب شعبية على منصة Apple Arcade للألعاب

  1. Sneaky Sasquatch
  2. Hot Lava
  3. Skate City
  4. Sonic Racing
  5. PAC-MAN Party Royale
  6. SpongeBob: Patty Pursuit
  7. Oceanhorn 2
  8. Crossy Road Castle
  9. WHAT THE GOLF?
  10. LEGO Brawls

هل يحتوي جهازك على أي من التطبيقات أو الألعاب المذكورة في المقال؟ أخبرنا عبر التعليقات

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