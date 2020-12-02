هذه هي التطبيقات والألعاب الأفضل و الأكثر تحميلاً من متجر الاب ستور في عام 2020

مع اقتراب عام 2020 على نهايته، قامت ابل بنشر قائمة بأكثر التطبيقات والألعاب تحميلاً على مدار العام منها المجاني ومنها المدفوع، كما أعلنت ابل عن اختيارها لأفضل تطبيقات وألعاب عام 2020.

أفضل التطبيقات والألعاب على متجر الآب ستور

كما هو متوقع ذهب اختيار ابل للتطبيقات والألعاب التي ساهمت في مساعدة الناس في أوقات الحظر والبقاء في المنزل.

مثلاً حصل تطبيق ممارسة التمارين المنزلية Wakeout على جائزة أفضل تطبيق للايفون، بينما حصل تطبيق زووم Zoom الشهير للاجتماعات واللقاءات عبر الإنترنت على لقب أفضل تطبيق للايباد.

تطبيق Disney+ هو التطبيق الأفضل لتلفاز ابل، في حين حصل تطبيق Endel للنوم والاسترخاء على لقب أفضل تطبيق لساعة ابل، وتطبيق Fantastical لتنظيم المهام على لقب أفضل تطبيق للماك.

أفضل لعبة للايفون اختارتها ابل هي Genshin Impact، وأفضل لعبة للايباد Legends of Runeterra، وأفضل لعبة للماك Disco Elysium، بينما حصدت لعبة Dandara Trials لقب أفضل لعبة لتلفاز ابل، و Sneaky Sasquatch كانت أفضل لعبة على منصة Apple Arcade للألعاب.

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أكثر التطبيقات المجانية تحميلاً على الايفون

ZOOM Cloud Meetings TikTok Disney+ YouTube Instagram Facebook Snapchat Messenger Gmail Cash App

أكثر التطبيقات المدفوعة تحميلاً على الايفون

TouchRetouch Procreate Pocket Dark Sky Weather Facetune HotSchedules AutoSleep Track Sleep The Wonder Weeks SkyView Shadowrocket Sky Guide

أكثر الألعاب المجانية تحميلاً على الايفون

Among Us! Call of Duty: Mobile Roblox Subway Surfers Ink Inc. – Tattoo Drawing Magic Tiles 3: Piano Game Brain Test: Tricky Puzzles Brain Out Coin Master Cube Surfer!

أكثر الألعاب المدفوعة تحميلاً على الايفون

Minecraft Plague Inc. Heads Up! Monopoly Bloons TD6 Geometry Dash NBA 2K20 Grand Theft Auto: San Andreas The Game of Life True Skate

أكثر التطبيقات المجانية تحميلاً على الايباد

ZOOM Cloud Meetings Disney+ YouTube Netflix Google Chrome TikTok Amazon Prime Video Gmail Hulu Google Classroom

أكثر التطبيقات المدفوعة تحميلاً على الايباد

Procreate GoodNotes 5 Notability Duet Display Teach Your Monster LumaFusion Affinity Designer Toca Hair Salon 3

9: Toca Life: Hospital Toca Kitchen 2

أكثر الألعاب المجانية تحميلاً على الايباد

Among Us! Roblox Magic Tiles 3: Piano Game Ink Inc. – Tattoo Drawing Call of Duty: Mobile Subway Surfers Dancing Road: Color Ball Run! Tiles Hop – EDM Rush Mario Kart Tour Save The Girl!

أكثر الألعاب المدفوعة تحميلاً على الايباد

Minecraft Monopoly Bloons TD 6 Plague Inc. Geometry Dash The Game of Life Five Nights at Freddy’s Human: Fall Flat Stardew Valley Terraria

أكثر الألعاب شعبية على منصة Apple Arcade للألعاب

Sneaky Sasquatch Hot Lava Skate City Sonic Racing PAC-MAN Party Royale SpongeBob: Patty Pursuit Oceanhorn 2 Crossy Road Castle WHAT THE GOLF? LEGO Brawls

هل يحتوي جهازك على أي من التطبيقات أو الألعاب المذكورة في المقال؟ أخبرنا عبر التعليقات