منوعات

«إيلون ماسك» ينوي إرسال مركبة مأهولة إلى المريخ بعد 6 أعوام

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

مؤسس شركة “سبيس إكس” الأمريكية، إيلون موسك أعلن أنه ينوي إرسال أول إنسان إلى المريخ بعد 6 أعوام.

جاء ذلك على لسانه أمس الثلاثاء 1 ديسمبر في مراسم  نيل جائزة Axel Springe التي تمنحها شركة Axel Springe الأمريكية لأصحاب أفكار ابتكارية  تؤثر على تطور المجتمع.

وقال:” أنا واثق بأن الإنسان ستتاح له بعد 6 أعوام فرصة للهبوط على سطح المريخ”.

وأضاف قائلا:” سنحاول تنفيذ تلك بعثة حتى بعد 4 أعوام إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك. أما مركبة غير مأهولة فسنحاول إرسالها إلى المريخ بعد عامين”.

The post «إيلون ماسك» ينوي إرسال مركبة مأهولة إلى المريخ بعد 6 أعوام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك