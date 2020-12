مؤسس شركة “سبيس إكس” الأمريكية، إيلون موسك أعلن أنه ينوي إرسال أول إنسان إلى المريخ بعد 6 أعوام.

جاء ذلك على لسانه أمس الثلاثاء 1 ديسمبر في مراسم نيل جائزة Axel Springe التي تمنحها شركة Axel Springe الأمريكية لأصحاب أفكار ابتكارية تؤثر على تطور المجتمع.

وقال:” أنا واثق بأن الإنسان ستتاح له بعد 6 أعوام فرصة للهبوط على سطح المريخ”.

وأضاف قائلا:” سنحاول تنفيذ تلك بعثة حتى بعد 4 أعوام إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك. أما مركبة غير مأهولة فسنحاول إرسالها إلى المريخ بعد عامين”.

The post «إيلون ماسك» ينوي إرسال مركبة مأهولة إلى المريخ بعد 6 أعوام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا