يورونيوز: اكتشاف رُفات 4500 جثة في مقبرة إسلامية في إسبانيا

وجد عمال بناء على مقبرة قديمة تحتوي على رفات أكثر من 4500 جثة في مقاطعة سرقسطة بشمال شرق إسبانيا.

ووصف علماء الآثار الاكتشاف بأنه مذهل وغير متوقع ويمكن أن يساعدهم في فهم أفضل لـ”الغزو الإسلامي” لشبه الجزيرة الإيبيرية، أو ما يطلق عليه المؤرخون العرب “الفتح الإسلامي للأندلس”، بحسب موقع “يورونيوز”.

وعثر العمال على الرفات أثناء قيامهم بتوسيع طريق في تاوست، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة سرقسطة. ثم بعد عمليات تنقيب واسعة النطاق على امتداد 20 ألف متر مربع تقريبا، اكتشف علماء الآثار 400 قبر في مقبرة تضم رفات لأكثر من 4500 جثة.

وبدأت الحفريات في تاوست في عام 2010. وقرر علماء الآثار أن القبور كانت تعود لمسلمين بالاستناد إلى طريقة الدفن، التي كانت “تتماشى مع التقاليد والشريعة الإسلامية”، ذلك أن جميع الهياكل العظمية دُفنت وفقا للعادات الإسلامية، إذ أنها تواجه الجنوب الشرقي باتجاه مكة، على حد قولهم.

ويقول الباحثون إن الاكتشاف يشير إلى وجود مجتمع مسلم كان يسكن المنطقة. ويأملون أنه بمجرد اكتمال اختبار الحمض النووي، أن تقدم القرائن الموجودة أدلة حول تحول المنطقة إلى الإسلام.

