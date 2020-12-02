مازدا تكشف عن واحدة من أفضل سيارات الكروس أوفر

كشفت شركة مازدا عن سيارتها الجديدة CX-30 والتي تعد من بين أفضل سيارات الكروس أوفر بحداثتها و تطورها لهذا العام،حيث حصل هيكلها على انسيابية عالية وملحوظة وشبهها الكثير بسيارة CX-5 الجديدة من حيث التصميم الخارجي تحديداً في تناغم مقدمتها مع المصابيح.

وتتميز هذه السيارة من الداخل باختلافها عن السيارات من الفئة الثالثة حيث حصلت الواجهة الأمامية على شاشة متطورة بمقاس 8.8 بوصة يمكن إخفاؤها داخل الواجهة التي تتميز بحوافها الحادة التي تضفى طابع الفخامة فضلاً عن عناصرها الداخلية المصنوعة من الخشب والجلد والكروم.

وتحتوي على العديد من الأنظمة المتطورة أبرزها نظامي دفع أمامي ورياعي، وأنظمة تعليق متطورة تمنحها ثباتا كبيرا على الطرقات، وعلى أنظمة لتوفير الوقود ، وحصلت على 7 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث.

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