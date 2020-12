القبض على رئيس شركة «جهينة» للصناعات الغذائية المصرية

أفاد مصادر أمنية لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، بأنه تم اليوم، القبض على صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة “جهينة” للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر.

وأشارت المصادر للوكالة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت صفوان من منزله، في وقائع وصفها أحد المصدرين بـ”المخالفات المالية”.

من جهتها أكدت شركة جهينة في بيان لبورصة مصر، أنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات، مشيرة إلى أنه “ليس لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وليس لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن”.

ولفتت الشركة إلى أن “سيف الدين ثابت، هو نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، وله كافة الصلاحيات، والاختصاصات اللازمة، لتسيير أعمال الشركة”.

وأصدرت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية قرارا في أغسطس من العام 2015، قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة جهينة، بسبب صلات مزعومة له بجماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في مصر.

كما أوقفت بورصة مصر التعامل بأسهم جهينة في السوق، لحين ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

وذكرت الشركة المصرية أنه تمت دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضحت “جهينة” أن التحفظ على رئيس مجلس إدارتها “ليس له تأثير على الشركة، أو التشغيل اليومي”، مضيفة “أنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها، وتقديم منتجاتها، والمحافظة على العاملين بها، وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها”.

وأغلق سهم الشركة، أمس الثلاثاء، عند سعر 6.90 جنيه مصري.

ورأى رئيس قطاع البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، أن “أي تأثير سلبي سيحدث على السهم ( يقصد سهم شركة جهينة)، سيكون بشكل وقتي فقط، وصفوان ثابت هو مؤسس الشركة، والتحفظ عليه لن يؤثر على نشاط الشركة، أو حتى على أداء بورصة مصر”.

يُشار إلى أن شركة جهينة تأسست عام 1983، وتنتج الحليب، والزبادي، والعصائر، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط، وأمريكا، والدول الأوروبية.

