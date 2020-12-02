سامسونج تعلن عن موعد وصول تحديث OneUI 3.0 لمصر والوطن العربي

أعلنت سامسونج عن واجهة OneUI 3.0 منذ عدة أشهر وهي الواجهة المبنية على أندرويد 11 كما نعلم، ومذّاك الحين وسامسونج ترسل تحديثات تجريبية لهذه الواجهة لبلدان عديدة، إلا أن الشركة قد أعلنت اليوم عن موعد وصول تحديث OneUI 3.0 المستقر لجميع هواتفها، وذلك حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط والدول العربية أيضًا!
موعد وصول تحديث OneUI 3.0 لهواتف سامسونج في الوطن العربي
من الغريب أن إعلان سامسونج عن المواعيد كان موجهًا لمصر بشكل مخصص! في العادة يكون الإعلان عن المواعيد لألمانيا أولًا، لكن ها نحن نلقي نظرة على موعد وصول التحديث في مصر وهو بالتأكيد سيكون أكثر واقعية بالنسبة لباقي الدول العربية ودول الخليج، حيث أن وصول التحديث لمصر يعني أنه قريب جدًا من الوصول للخليج، والعكس صحيح.
فيما يلي نشارككم موعد وصول تحديث OneUI 3.0 لجميع هواتف سامسونج بناءًا على الأشهر:
ديسمبر
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
يناير
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip
فبراير
- Galaxy Fold
مارس
- Galaxy A51
- Galaxy M21
- Galaxy M30s
- Galaxy M31
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Tab S7
أبريل
- Galaxy A50
- Galaxy M51
مايو
- Galaxy A21s
- Galaxy A31
- Galaxy A70
- Galaxy A71
- Galaxy A80
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
يونيو
- Galaxy A01
- Galaxy A01 Core
- Galaxy A11
- Galaxy M11
- Galaxy Tab A
يوليو
- Galaxy A30
- Galaxy Tab S5e
أغسطس
- Galaxy A10
- Galaxy A10s
- Galaxy A20
- Galaxy A20s
- Galaxy A30s
- Galaxy Tab A 10.1
- Galaxy Tab Active Pro
كما يُمكنك أن تلاحظ فهذه القائمة غالبًا لن تكون النهائية، هذا حيث أن هناك هواتف لا تظهر بالفعل في قائمة تحديث OneUI 3.0 بالأعلى مثل جالكسي A50s أو جالكسي S10e، لكن بالنسبة للهواتف الموضحة في القائمة بالأعلى فهي بالتأكيد ستحصل على التحديث في الموعد المشار إليه، أما الهواتف التي لم تظهر في القائمة فقد تحصل على التحديث في وقت عشوائي أو على مقربة من الهواتف التي تقع في نفس فئتها.
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