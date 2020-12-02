سامسونج تعلن عن موعد وصول تحديث OneUI 3.0 لمصر والوطن العربي

أعلنت سامسونج عن واجهة OneUI 3.0 منذ عدة أشهر وهي الواجهة المبنية على أندرويد 11 كما نعلم، ومذّاك الحين وسامسونج ترسل تحديثات تجريبية لهذه الواجهة لبلدان عديدة، إلا أن الشركة قد أعلنت اليوم عن موعد وصول تحديث OneUI 3.0 المستقر لجميع هواتفها، وذلك حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط والدول العربية أيضًا!

موعد وصول تحديث OneUI 3.0 لهواتف سامسونج في الوطن العربي

من الغريب أن إعلان سامسونج عن المواعيد كان موجهًا لمصر بشكل مخصص! في العادة يكون الإعلان عن المواعيد لألمانيا أولًا، لكن ها نحن نلقي نظرة على موعد وصول التحديث في مصر وهو بالتأكيد سيكون أكثر واقعية بالنسبة لباقي الدول العربية ودول الخليج، حيث أن وصول التحديث لمصر يعني أنه قريب جدًا من الوصول للخليج، والعكس صحيح.

فيما يلي نشارككم موعد وصول تحديث OneUI 3.0 لجميع هواتف سامسونج بناءًا على الأشهر:

ديسمبر

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

يناير

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

فبراير

Galaxy Fold

مارس

Galaxy A51

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

أبريل

Galaxy A50

Galaxy M51

مايو

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

يونيو

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

يوليو

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

أغسطس

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

كما يُمكنك أن تلاحظ فهذه القائمة غالبًا لن تكون النهائية، هذا حيث أن هناك هواتف لا تظهر بالفعل في قائمة تحديث OneUI 3.0 بالأعلى مثل جالكسي A50s أو جالكسي S10e، لكن بالنسبة للهواتف الموضحة في القائمة بالأعلى فهي بالتأكيد ستحصل على التحديث في الموعد المشار إليه، أما الهواتف التي لم تظهر في القائمة فقد تحصل على التحديث في وقت عشوائي أو على مقربة من الهواتف التي تقع في نفس فئتها.