تطبيق فيس تايم – الآن يمكن عمل مكالمات الفيديو بجودة Full HD عبر الوايفاي!

تطبيق فيس تايم FaceTime المتوفر على هواتف ايفون 8 فما أحدث بات الآن يدعم مكالمات الفيديو عالية الجودة بدقة Full HD عند إجراء المكالمات عبر الوايفاي.

سابقاً كانت أعلى دقة لمكالمات الفيديو عبر تطبيق فيس تايم FaceTime هي HD فقط أي 720 بكسل، والآن بعد التحديث إلى iOS 14.2 باتت أقصى جودة تصل إلى Full HD أي 1080 بكسل وذلك على هواتف ايفون 8 و 8 بلس وما تلاها من إصدارات لاحقة للايفون.

يشترط للوصول إلى تلك الجودة توفر اتصال سريع بالوايفاي، وعلى هواتف ايفون 12 يمكن كذلك إجراء مكالمات الفيديو من خلال تطبيق فيس تايم بتلك الجودة العالية عبر شبكات الجيل الخامس 5G.

وفقاً لشهادات المستخدمين الذين قاموا بإجراء مكالمات عالية الجودة بعد التحديث إلى iOS 14.2 عبر فيس تايم فقد لاحظوا تحسناً واضحاً بفضل جودة Full HD.

حتى الآن، لا تدعم أجهزة الايباد إجراءات مكالمات الفيديو عبر فيس تايم بجودة 1080 بكسل، ربما ذلك يحدث في تحديثات لاحقة للنظام.

جدير بالذكر أنه في عام 2020 ومع انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وبالتزامن مع إجراءات الحظر والإغلاق، شهدت تطبيقات المحادثات المرئية إقبالاً كثيفاً وتطوراً ملحوظاً لتسهيل عملية التواصل عن بعد لأغراض التواصل الاجتماعي أو العمل أو الدراسة مثل تطبيق زووم Zoom و خدمة Rooms من ماسنجر وغير ذلك.