«بيوأنتك» تُوضح إجراءات تخزين وشحن لقاح كورونا

قالت شركة “بيوأنتك” إنها ستقوم بشحن لقاح كورونا الذي طورته مع شركة “فايزر” بصناديق يتم التحكم بدرجة حرارتها عن طريق العبارة أوالطائرة، مع انتاج جرعات بالأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك على لسان كبير المسؤولين في شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “بيوأنتك”، شون ماريت، في إحاطة إعلامية بالتعاون مع “فايزر” الأمريكية، المصنعتان للقاح ضد كوفيد 19في بيان.

ووافقت بريطانيا على استخدام اللقاح لتصبح أول دولة في الغرب تُصادق رسمياً على استخدامه.

وقال ماريت: “إن اللقاح يمكن نقله بعد ترك التخزين لمدة تصل إلى ست ساعات عند 2 إلى 8 درجات مئوية (فوق الصفر) أثناء التسليم إلى المرافق، بما في ذلك دور الرعاية، ويمكن أن يستمر أيضا لمدة خمسة أيام في الثلاجة (البراد) العادية”.

وأضاف: “طورنا صناديق شحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصا للتحكم في درجة حرارتها للحفاظ على شروط التخزين”.

