شاهد 25 فيلماً واحصل على 2500 دولار شهريا!

أعلن موقع إلكتروني أمريكي خاص بعمل مراجعات بسيطة عن أفضل العلامات التجارية عن وظيفة لمشاهدة 25 فيلماً متعلقة بأعياد اليوم خلال 25 يوما في ديسمبر الجاري مقابل الحصول على 2500 دولار أمريكي.

ووضع الموقع الإلكتروني مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على هذا العمل، حيث يجب أن يكون الشخص مؤهلاً للعمل في أمريكا، وأن يتجاوز عمره 18 عاما، وأن يقوم باختيار الأفلام الـ 25 التي يرغب بمشاهدتها وترتيبها رقمياً من الأفضل.

كما يجب على المرشحين ملء استبيان يخص البيانات الشخصية، وشرح الأسباب التي تجعلهم المرشحين المثاليين لهذه الوظيفة.

وسيطلب من الموظف تقديم تقييم احترافي بعد الانتهاء من مشاهدة كل فيلم، بالإضافة لإبداء رأيه بالفيلم.

وقال الموقع إنّ الموظف المحظوظ سيحصل على راتب بقيمة 2500 دولار أمريكي، بالإضافة لاشتراك لمدة عام واحد في 7 خدمات بث كنتفليكس، وديزني بلس.

يذكر أنّ الموقع الأمريكي سيعلن اسم المرشح الفائز بهذه الوظيفة يوم 4 ديسمبر الجاري.

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