فيسبوك تحدد موعد طرح عملتها الرقمية بشكل رسمي

أشارت مجموعة من التقارير الواردة من شركة فيسبوك الأمريكية إلى أنّ الشركة الأمريكية ستطلق عملتها الجديدة في شهر يناير القادم.

وقالت التقارير إنّ رابطة ليبرا التي يقع مقرها في مدينة جنيف السويسرية ستصدر عملة رقمية موحدة بالدولار الأمريكي.

من جانبها أكدّت رابطة ليبرا انتظارها الموافقة من السلطات السويسرية المسؤولة عن مراقبة الأسواق لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة كالدولار واليورو.

وقالت رابطة لبيرا إنّها ستعمل حالياً على إصدار عملة فيسبوك الرقمية على أن تصدر العملات المدعومة بعملات تقليدية في وقتٍ لاحق.

وأشارت ليبرا إلى أنّ العملات المستقرة تم تصميمها من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة كبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

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