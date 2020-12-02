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فيسبوك تحدد موعد طرح عملتها الرقمية بشكل رسمي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مجموعة من التقارير الواردة من شركة فيسبوك الأمريكية إلى أنّ الشركة الأمريكية ستطلق عملتها الجديدة في شهر يناير القادم.

وقالت التقارير إنّ رابطة ليبرا التي يقع مقرها في مدينة جنيف السويسرية ستصدر عملة رقمية موحدة بالدولار الأمريكي.

من جانبها أكدّت رابطة ليبرا انتظارها الموافقة من السلطات السويسرية المسؤولة عن مراقبة الأسواق لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة كالدولار واليورو.

وقالت رابطة لبيرا إنّها ستعمل حالياً على إصدار عملة فيسبوك الرقمية على أن تصدر العملات المدعومة بعملات تقليدية في وقتٍ لاحق.

وأشارت ليبرا إلى أنّ العملات المستقرة تم تصميمها من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة كبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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