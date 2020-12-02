Huami تطلق ساعة ذكية مميزة بسعر مُشجّع

كشفت شركة Huami الصينية عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Amazfit Pop Pro.

وزودت الشركة الصينية الشاشة الجديدة بشاشة LCD مقاس 1.43 بوصة مقاومة للماء والغبار وفق معيار 5ATM.

وستدعم الساعة الجديدة تتبّع نشاط المستخدم في 60 نمطا رياضيا كركوب الدراجات، الجري دون الحاجة للاتصال في الهاتف.

وستحتوي هذه الساعة على بطارية بقوة 225 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل لمدة 9 أيام بشكل متواصل، والبلوتوث 5.0.

ولإرضاء أذواق مستخدميها ستوفر الشركة الصينية الساعة الجديدة بألوان الأسود، الأخضر، والوردي.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الساعة الجديدة يوم 10 ديسمبر الجاري بسعر يصل إلى 60 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية