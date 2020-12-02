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Huami تطلق ساعة ذكية مميزة بسعر مُشجّع

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Huami الصينية عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Amazfit Pop Pro.

وزودت الشركة الصينية الشاشة الجديدة بشاشة LCD مقاس 1.43 بوصة مقاومة للماء والغبار وفق معيار 5ATM.

وستدعم الساعة الجديدة تتبّع نشاط المستخدم في 60 نمطا رياضيا كركوب الدراجات، الجري دون الحاجة للاتصال في الهاتف.

وستحتوي هذه الساعة على بطارية بقوة 225 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل لمدة 9 أيام بشكل متواصل، والبلوتوث 5.0.

ولإرضاء أذواق مستخدميها ستوفر الشركة الصينية الساعة الجديدة بألوان الأسود، الأخضر، والوردي.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الساعة الجديدة يوم 10 ديسمبر الجاري بسعر يصل إلى 60 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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