النوافذ تتفوق على أجهزة تنقية الهواء

أكدّت دراسة جديدة قام بها علماء تابعون لإحدى الجامعات التقنية في وسط ألمانيا تفوق فتح النوافذ في الفصول المدرسية على استخدام أجهزة تنقية الهواء.

وقال العلماء إنّ تهوية الغرفة بفتح جميع نوافذها لمدة 3 دقائق في ظل حرارة تتراوح في الخارج ما بين 7 و11 درجة مئوية تخفض تركيز الغبار الجوي بنسبة تصل إلى 99.8%.

في حين خفضت 4 وحدات متنقلة لتنقية الهواء وُضعت داخل صف تركيز الغبار الجوي بنسبة 90% بعد مرور نصف ساعة.

ودعا العلماء لعدم استخدام أجهزة تنقية الهواء في الصفوف، لأنّها لا توفر القدر الكافي من الهواء، ولأنّها تصدر أصواتاً مزعجة، بالإضافة لارتفاع تكاليف صيانتها.

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