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النوافذ تتفوق على أجهزة تنقية الهواء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت دراسة جديدة قام بها علماء تابعون لإحدى الجامعات التقنية في وسط ألمانيا تفوق فتح النوافذ في الفصول المدرسية على استخدام أجهزة تنقية الهواء.

وقال العلماء إنّ تهوية الغرفة بفتح جميع نوافذها لمدة 3 دقائق في ظل حرارة تتراوح في الخارج ما بين 7 و11 درجة مئوية تخفض تركيز الغبار الجوي بنسبة تصل إلى 99.8%.

في حين خفضت 4 وحدات متنقلة لتنقية الهواء وُضعت داخل صف تركيز الغبار الجوي بنسبة 90% بعد مرور نصف ساعة.

ودعا العلماء لعدم استخدام أجهزة تنقية الهواء في الصفوف، لأنّها لا توفر القدر الكافي من الهواء، ولأنّها تصدر أصواتاً مزعجة، بالإضافة لارتفاع تكاليف صيانتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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