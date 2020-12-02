“هيا مرعشلي” تنضم لمسلسل ظل

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل ظل عن انضمام النجم السورية الشابة هيا مرعشلي لطاقم العمل.

من جانبها عبرت الفنانة السورية عن سعادتها لمشاركتها في العمل المشترك الذي يضم نخبة من نجوم الدراما في سوريا والوطن العربي.

وستعلب هيا مرعشلي في المسلسل دور لين التي وصفتها بالشخصية المختلفة والغنية بالتفاصيل المثيرة.

وأبدت الممثلة الشابة سعادتها للوقوف أمام النجم السوري باسل خياط للمرة الثانية، بعد مشاركتها معه كضيفة شرف في عمل حمل اسم عام كامل.

ومسلسل “ظل” مسلسل مشترك من تأليف زهير رامي الملا وإخراج التونسي محمد الخياري وبطولة باسل خياط، هيا مرعشلي، يوسف الخال، جيسي عبدو، وغسان مسعود وغيرهم.

يذكر أنّ هيا مرعشلي أعلنت عن استعدادها لخوض تجربة سينمائية، وقالت إنّها لن تقدم أي معلومات عنها حتى يتم توقيع الاتفاق بشكل رسمي مع الشركة المنتجة.

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