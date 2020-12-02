شاهد كيف تم إخراج فرنسيّ وزنه 300 كغم من منزله؟

استعانت السلطات الفرنسية بـ50 عنصرا من رجال الشرطة والإطفاء والفرق الطبية من أجل إخراج المواطن الفرنسي آلان بانابيير من منزله الواقع في حيّ ضيّق الشوارع في مدينة مونبيلييه الواقعة في منطقة البيرنيه الشرقية.

وكانت السلطات الفرنسية قد قررت في وقتٍ سابق إخراج المواطن البالغ من العمر 53 عاماً من منزله بعد تدهور صحته.

وعمدت السلطات الفرنسية لتدعيم المنزل الذي لا يستوفي معايير السلامة من أجل إخراج آلان البالغ وزنه 300 كيلو غرام من باب غرفته.

واضطر رجال الإنقاذ لهدم جزء من واجهة الطابق الأول من أجل إجلاء آلان من منزله قبل أن يتم نقله أفقياً إلى حجرة محمولة على رافعة تقوم بإنزاله إلى الشارع، ليتم نقله بعدها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى في مدينة مونبيلييه، حيث سيجرى له تقويم شامل لحالته الصحية، ومن ثم سينقل إلى مركز لإعادة التأهيل.

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