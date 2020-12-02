غوغل تطلق خدمة جديدة لحماية البيانات

في إطار سعيها لحماية بيانات المستخدمين، قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق خدمة جديدة لحماية بيانات مستخدمي Google One للخدمات السحابية ستُطلق عليها Google One VPN.

وستعمل الخدمة الجديدة على إخفاء عناوين الـIP الخاصة بالمستخدمين عند الاتصال بالإنترنت لكي لا تتمكن أي جهة من الوصول إليها.

وسيكون بإمكان المشتركين استخدام التطبيقات الأخرى أثناء تشغيلهم هذه الخدمة مما يوفر تبادلاً آمناً للبيانات عبر التطبيقات.

ولكي يستفيد المستخدمون من هذه الخدمة يجب عليهم تحميل تطبيق Google One، وترقية سعة البيانات الخاصة بهم ل 2 تيرا بايت لتتوفر لهم الخدمة تلقائياً، ولتفعيلها يجب على المستخدم الولوج لقائمة الإعدادات في التطبيق، ثم النقر على خيار Benefits، ثم خيار VPN، ثم خيار View Details، ثم Enable VPN، وأخيراً موافق.

يذكر أن غوغل ستتيح المجال للمستخدمين للاشتراك بسعة 2 تيرا بايت مقابل 10 دولارات، أو الحصول على اشتراك سنوي بقيمة 99 دولارا أمريكيا.

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