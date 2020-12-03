طرح خاصية RCS عالميًا يحول تطبيق رسائل جوجل لمنافس شرس لـiMessage

هناك خاصية -أو بروتوكول- تعرف بـRCS أو Rich Communication Services وبالعربية خدمات التواصل الغنيّة، هذا البروتوكول أو هذه الخدمات تسمح بتواصل فعال باستخدام التطبيقات، وهو ما يشمل خواص إضافية مثل إمكانية إرسال الصور بجودتها العالية وظهور مؤشرات كتابة الطرف الآخر وكذلك ظهور ما إذا كان الطرف الآخر قرأ الرسائل أو لا! وهذه الخواص حقًا مهمة عندما نتحدث عن تطبيق SMS! والآن نرحب بهذه الخواص المميزة في تطبيق رسائل جوجل Google Messages.

تفعيل خواص RCS في تطبيق رسائل جوجل عالميًا

عملية تفعيل هذه الخواص في تطبيق جوجل للرسائل أخذت من العملاقة الأمريكية 17 شهر تقريبًا، وهذا لأن هذا البروتوكول يجب أن يكون مدعومًا من شركات الاتصالات نفسها! وبناءًا عليه يُمكننا اعتباره كتطبيق للـSMS وأيضًا تطبيق للدردشة، لأنه وبعد دعم هذه الخواص، أصبح بإمكانك التواصل مع من يملك نفس التطبيق عبر الإنترنت سواء واي-فاي أو شبكة الإتصالات نفسها!

هذه الخاصية ستسمح للتطبيق بأن ينافس تطبيق iMessages، خصوصًا أن جوجل أكدت أن الرسائل ستكون مشفرة End-to-End وهو ما سيجعل التطبيق أكثر أمانًا! وببساطة يُمكنك تفعيل الخاصية الآن من خلال الإعدادات، وتحديدًا من خلال إعدادات Chat Features.

بطبيعة الحال التشفير سيكون مدعومًا فقط للرسائل العادية عبر الإنترنت، لكن رسائل الـSMS والـMMS ستظل مراقبة من الجهات الحكومية وشركات الإتصالات -إن وجدت هذه المراقبة- كما سيكون الآن بإمكانك إرسال الصور والفيديوهات عبر الإنترنت مباشرةً.

يوفّر جوجل أيضًا ميزة رائعة وهي Messages for Web، والتي تسمح لك باستخدام التطبيق على الويب مباشرةً من المتصفح تمامًا مثل WhatsApp Web، والآن وبعدما أصبحت المراسلة مجانية عبر الإنترنت ومشفرة، فهذا وبكل تأكيد تاريخ ميلاد لمنافس شديد لـiMessages من أبل، خصوصًا أن التطبيق يدعم مكالمات الفيديو من خلال الترابط مع تطبيق جوجل دو.