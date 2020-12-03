إيلون موسك يعلن عن إصابته سابقاً بفيروس كورونا

صرح مؤسس شركتي سبيس إكس و تسلا إيلون موسك خلال مراسم منح جائزة أكسل – شيريغر الألمانية أن الفيروس التاجي أصابه في وقت سابق وخضع سابقاً لـ4 اختبارات PCR وكانت النتائج متباينة.

وتشارك شركة تسلا في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا ورحب وزير الصحة الألماني بذلك وسأل موسك عن نيته في تلقي اللقاح فأجاب انه لا ينوي تلقيه وانه أصيب بالمرض سابقاً في إشارة الى أن جسمه اكتسب اجساماً مضادة لفيروس كورونا.

دعا موسك أكثر من مرة الحكومة الأمريكية أن ترفع القيود المفروضة على الشركات والسكان بسبب انتشار وباء كورونا ،يذكر أن شركة تسلا تولت تصنيع أجهزة تنتج الحمض الريبي الذي تستخدمه شركة CureVac الألمانية المتخصصة في إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا.

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