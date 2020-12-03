سامسونغ تطور قطعة إلكترونية تساعد في العثور على المفقودات

حصلت شركة سامسونغ على التراخيص اللازمة لإنتاج وتطوير قطعة إلكترونية مميزة تساعد الناس في العثور على مختلف مفقوداتهم وسيطلق عليها اسم Galaxy Smart Tag بحسب ما أعلنت عنه مواقع مختصة بشؤون التقنيات الحديثة.

وسيتمكن الشخص من تعليق القطعة مع الهاتف أو المفاتيح أو الحقائب لتعقب مكانها عبر الأقمار الصناعية لإحتوائها على شرائح خاصة وعند ربطها مع تطبيق خاص سيعثر على أشيائه الخاصة ويمكن ربط أكثر من قطعة معاً.

ومن المفترض أن تحصل الميدالية على إمكانية الإتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث وستعلن سامسونغ عن القطعة في يناير المقبل خلال مراسم المؤتمر الذي ستكشق فيه عن هواتف Galaxy S21 المنتظرة.

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