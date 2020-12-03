عميد نالوت: الوضع الوبائي بالبلدية سيئ، وفتح الحدود مع تونس لم يكن مدروسا

قال عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام للرائد الخميس، إن مراكز العزل بالبلدية مغلقة لعدم توفر العناصر الطبية، ويجري تحويل حالات العزل للمدن المجاورة.

وأضاف الحجام أن قرار فتح المعابر مع تونس لم يكن مدروس وقد تدخلنا في كارثة بيئية، وقد تسببت في انتشار فيروس كورونا بأكثر من 20 حالة منذ فتح الحدود.

وأشار الحجام إلى أنه تم التواصل مع الحكومة قبل افتتاح الحدود، بأكثر من 50 مراسلة لتجهيز البلدية باعتباره منطقة حدودية وضرورة تجهيز مراكز العزل وأطقم طبي؛ إلا أنهم لم يلقوا إجابة.

يذكر أن اجمالي الحالات المسجلة في ليبيا بلغ 84849 حالة، و28الف و333 حالة نشطة، و55ألف و304 حالة شفاء،وأكثر من 2000حالة وفاة

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