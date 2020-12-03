كيفية التحكم في هاتفك من خلال الكمبيوتر (أو العكس) ومزامنة الإشعارات عبر تطبيق AirDroid

في أوقات كثيرة نكون جالسين نستخدم الكمبيوتر سواء في العمل أو اللعب حتى ومن ثم تأتي لنا رسالة جديدة على الهاتف، ونتفاجئ أن الهاتف بعيد عن أيدينيا! كما أننا وفي أحيان عديدة نحتاج نقل ملفات صغيرة بين الكمبيوتر والهاتف دون الحاجة للتوصيل بالكيبلات! هنا يأتي دور تطبيق AirDroid المميز، والذي يوفر حلولًا ممتازة لكل هذه المشاكل.

كيفية مزامنة الإشعارات ونقل الملفات عبر تطبيق AirDroid

التطبيق ببساطة يشكل حلقة وصل بين هاتفك الذكي وبين الكمبيوتر، ومن خلاله يُمكنك التحكم في ملفات هاتفك بما في ذلك الملفات الصوتية، ملفات الصور، أو الملفات المخزنة بشكل عام، كما يُمكنك تحميلها للكمبيوتر بسهولة دون أي توصيل، وبالطبع يُمكنك رفع ملف من الكمبيوتر للهاتف، وكل ما تحتاجه هو اتصال الجهازين بالإنترنت، وحبذا لو كانت نفس شبكة الإنترنت.

التطبيق أيضًا وعند تنصيبه على الكمبيوتر سيسمح لك بمزامنة اشعارات هاتفك، وستظهر أي إشعارات تصل إلى هاتفك على الجهة اليمنى بالأسفل، ويمكنك أن ترد عليها فورًا دون الحاجة لإمساك هاتفك!

يُمكنك استخدام الخدمة بأكثر من طريقة، لكن أول ما يجب أن تفعله هو تحميل التطبيق للأندرويد أو الآيفون وتنصيبه وإعطائه كافة الصلاحيات، وبمجرد أن تفعل ذلك افتح موقع التطبيق web.airdroid.com وسجل دخولك بنفس الحساب! حينها سيكون بإمكانك التحكم في الهاتف من خلال الرابط بالأعلى، لو تريد تحكم إضافي حمل تطبيق الويندوز من نفس الرابط بالأعلى، ومن ثم سجل دخولك بنفس الحساب وها أنت جاهز.

مميزات تطبيق AirDroid

سهل الاستخدام ويعمل على كل الهواتف

يعمل على ويندوز وعلى المتصفح -كما بالصور بالأعلى- بشكل ممتاز

يتيح لك مزامنة الإشعارات وتحميل أو رفع الملفات

يتيح لك إدارة ملفات هاتفك وتنظيمها لاسلكيًا

يوفّر لك مميزات أمان وخصوصية عالية

خواص عرض شاشة الهاتف وتصفح الرسائل النصية، جهات الاتصال.. وغيرها.

يتيح لك التطبيق وكما بالصور التالية أن تتحكم في الصور، الملفات، أن تعكس ما يحدث على شاشة هاتفك على الكمبيوتر.. والمزيد!