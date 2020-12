طلب قراصنة أخترقو بيانات شخصية لعملاء شركة التأمين الصهيونية “Shirbit” حوالي مليون دولار من أجل الحفاظ على خصوصية المعلومات وعدم نشرها أو بيعها.

وأفادت مجموعة Black Shadow، ليلة الأربعاء، إنه إذا تم تحويل المبلغ المطلوب البالغ 50 بيتكوين (950 ألف دولار) إلى حسابها في غضون 24 ساعة، فلن تنشر المعلومات أو تبيعها.

كما حذرت من أن المبلغ سيتضاعف إلى 100 بيتكوين بعد 24 ساعة وإلى 200 بيتكوين بعد 24 أخرى. أما بعد مرور 72 ساعة فسيتم بيع المعلومات إلى جهة ثالثة وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

ولإثبات أن لديهم البيانات، نشر الهاكر تراخيص القيادة وبيانات شخصية أخرى يزعم أنها تعود إلى عملاء شركة “Shirbit”.

The post «هاكر» يطلبون مليون دولار للحفاظ على بيانات شركة تأمين إسرائيلية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا