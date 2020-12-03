عصابة برازيلية تلجأ لحيلة ذكية للفرار من الشرطة

استخدمت عصابة برازيلية حيلة ذكية للفرار من الشرطة بعد سرقتها مصرفاً في مدينة كريسيوما الواقعة في جنوب البرازيل، حيث قامت بإلقاء كمية من الأموال في الشارع أثناء فرارها، مما أدى لعرقلة السير بسبب قيام الناس بجمع الأموال المنثورة في الشارع.

وقالت الشرطة البرازيلية إنّ عصابة مكونة من 30 لصا نفذت عملية سطو مسلحة على البنك استخدموا فيها أسلحة ثقيلة ومتفجرات بهدف فتح خزائن الأموال.

وتبادل اللصوص إطلاق النار مع الشرطة وعناصر حماية المصرف، واتخذوا عددا من الموظفين وعملاء البنك رهائن ريثما يفروا من مكان الجريمة.

وأكدّت الشرطة البرازيلية عدم وقوع قتلى نتيجة إطلاق النار، وقالت إنّ شرطياً وعنصراً من عناصر حماية البنك تعرضوا لإصابات خفيفة.

من جهةٍ أخرى قام اللصوص بقطع عدة طرق في المدينة، واستخدموا عمالاً كانوا يُطلون معبراً للمشاة من أجل نقل المسروقات، قبل أن يفروا تاركين خلفهم مجموعة كبيرة من الأموال التي قام الناس بجمعها الأمر الذي أعاق مهمة رجال الشرطة باللحاق بالجناة وساعد على فرارهم.

يذكر أنّ السلطات البرازيلية لم تكشف حتى الآن عن قيمة المسروقات التي نجح اللصوص بالظفر بها.

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