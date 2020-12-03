دراسة تحدد المصدر الأكثر شيوعاً للإصابة بكورونا

تمكنت دراسة جديدة قام بها عدد من العلماء الصينيين ونُشرت في مجلة Science من تحديد المصدر الأكثر شيوعاً للإصابة بفيروس كورونا.

وشملت الدراسة مراجعة بيانات 1178 مريضا بكورونا في مقاطعة هونان و15648 شخصاً كانوا على اتصال مباشر معهم.

واكتشف الباحثون من خلال الدراسة أنّ خطر الإصابة بفيروس كورونا يزداد بحسب مدة الاحتكاك مع المريض، ومدى القرابة في التفاعلات الاجتماعية.

وأشار الباحثون إلى أنّ المؤسسات الطبية شهدت أقل مستوى للإصابة بكورونا بفضل التدابير الاحترازية التي تطبق فيها على أعلى مستوى، تليها مؤسسات النقل العام والمطاعم.

وقال الباحثون إنّ احتمال الإصابة بالفيروس يزداد عند التواصل مع مجموعة واسعة من الأقارب، وبأنّ هذا الاحتمال يصل لأعلى مستوى عند العيش مع أحد أفراد الأسرة وهو مريض.

يذكر أنّ العلماء أشاروا إلى أنّ كل يوم إضافي يقضيه الشخص في منزل شخص مصاب المرض يزيد من احتمال إصابته بالمرض بنسبة 10%.

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