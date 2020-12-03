خبر سار لعُشاق حفل جوائز الأوسكار

أبدت أكاديمية هوليوود رغبتها في إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2021 بحضور الجمهور.

ويرغب منظمو الحفل بإقامة الحفل بطريقة تقليدية تقوم على تجمع الضيوف في المسرح، وببثه عبر التلفزيون عوضاً عن إقامة حفل افتراضي يبث عبر الإنترنت.

وقال منظمو الحفل إنّهم يدرسون عدّة احتمالات لإقامة الحفل، كتقليص عدد الحضور في المسرح الذي يتسع لـ 3400 شخص.

وأكدّت أكاديمية الأوسكار تمديدها فترة الترشيح للربيع القادم، والسماح للأفلام التي لم تعرض في المسارح والتي كانت تنوي الترشح عبر الإنترنت.

وكانت أكاديمية الأوسكار قد قررت تأجيل الحفل من موعده الأصلي في فبراير القادم حتى 25 أبريل 2021 لكي تفسح المجال لدور السينما لإعادة فتح أبوابها واستقبال عدد من الأفلام الجديدة.

يذكر أنّ معظم الاستديوهات الضخمة قررت تجميد الإصدارات الكبيرة حتى تتحسن الظروف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية