إنستغرام تطلق ميزة تهدد خصوصية المستخدمين

ذكرت مجموعة من التقارير العالمية أنّ منصة إنستغرام أطلقت ميزة جديدة تهدد خصوصية المستخدمين.

حيث سمحت شركة فيسبوك الأمريكية المالكة للمنصة للمعلنين التحكم بحسابات المستخدمين من خلال اتباعهم لإجراء معين.

ومن خلال الإجراء الجديد سيكون المعلنون قادرين على إنشاء إعلانات دعائية على حسابات المستخدمين، مما يمكنهم من التحكم في تلك الحسابات، وإظهار إعلانات معينة عليها.

كما ستسمح الأداة الجديدة للمعلنين بتحديد متى تتم رعاية منشوراتهم من قبل شركة أو علامة تجارية معينة.

من جانبها اعترفت فيسبوك بإطلاقها الأداة الجديدة، وقالت إنّها أطلقتها بهدف تمكين المعلنين من إنشاء إعلانات محتوى مرتبط بعلامة تجارية دون الحاجة لأخذ إذن صاحب الحساب، وأكدّت ظهور المنشورات التي يتم إنشاؤها على حسابه بشكلٍ طبيعي.

وأكدّت الشركة الأمريكية وضعها ضوابط كبيرة للتحكم في الميزة الجديدة، وعدم سماحها للمعلنين بالتحكم بحسابات المستخدمين.

يذكر أنّ فيسبوك لم تحدد ماهية الضوابط التي ستفرضها على إنستغرام بشكل عام، والمعلنين بشكل خاص.

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