كوالكوم تطلق أحدث معالجاتها.. إليك مواصفاته

كشفت شركة كوالكوم الأمريكية عن معالج جديد بمواصفات متطورة أطلقت عليه Snapdragon 888.

وسيستهدف المعالج الجديد الهواتف الذكية الرائدة التي سيكشف عنها في العام القادم والتي ستصنعها شركات سامسونج، One Plus، LG، وSony.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ المعالج الجديد سينطلق مع تحسينات كبيرة على شبكات الجيل الخامس، حيث سيحتوي على مودم 5G مدمج عوضاً عن استخدام شريحة مودم منفصلة كما في الإصدار السابق.

وزودت كوالكوم المعالج الجديد بمودم X60 بتقنية تصنيع 5 نانو متر الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

كما زودت الشركة الأمريكية المعالج بميزات الجيل السادس كمحرك الذكاء الاصطناعي Al Engine، بأكبر تحديث في معالج الرسوميات Adreno، وبقدرات تصوير متطورة تساعد على التقاط 120 صورة في الثانية بدقة 12 ميغا بيكسل.

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