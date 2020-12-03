البرازيل قد تجبر ابل على إضافة الشاحن مجدداً في علبة ايفون 12

هواتف ايفون 12 تم إطلاقها في الأسواق بدون شاحن في علبة الشراء، لكن يبدو أن السلطات البرازيلية ليست مقتنعة بما فعلته ابل وقد تجربها على إضافة الشاحن مجدداً إلى علبة الشراء.

سلطات حماية المستهلك في مقاطعة ساو باولو البرازيلية طلبت من ابل رسمياً إعادة الشاحن مرة أخرى إلى هواتف ايفون 12 التي يتم بيعها هناك.

وكانت السلطات قد تواصلت مع ابل في شهر أكتوبر الماضي للاستفسار عن أسباب إزالة الشاحن من علبة شراء هواتف ايفون 12.

ردت ابل حين ذاك بنفس الأسباب والمبررات التي قدمتها سابقاً وهي أن تلك الخطوة من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل عمليات التعدين واستهلاك المعادن النادرة في صناعة الشواحن.

ابل أيضاً ذكرت أن معظم المستخدمين لديهم بالفعل شواحن إضافية في منازلهم ولن يتأثروا بهذا القرار.

رغم ذلك أصدرت سلطات حماية المستهلك في مقاطعة ساو باولو البرازيلية بياناً رسمياً قالت فيه إنها تعتبر الشاحن جزءً أساسياً لاستخدام هواتف الايفون، وأن إزالته تتعارض مع قانون الدفاع عن المستهلك في البرازيل، وأن مبررات ابل غير كافية.

حالياً تتم مراجعة القضية بواسطة السلطات المحلية في مقاطعة ساو باولو وقد تقوم بتغريم ابل جراء ذلك. أيضاً الحكومة الفيدرالية البرازيلية تحاول إجبار ابل على إضافة الشاحن مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد وفقاً لتقارير الصحف.

في فرنسا أيضاً تم الطلب من ابل إعادة إدراج السماعات السلكية مرة أخرى في علبة شراء ايفون 12 بسبب القوانين التي تحتم على الشركات وضع سماعات مع الهواتف الجديدة المباعة لحماية الأطفال من الموجات الكهرومغناطيسية.