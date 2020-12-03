مطعم يحوّل سبايدر وأيرون مان إلى “ديلفري بيتزا”.. شاهد

في إطار سعيه لإدخال الفرحة والسعادة على قلوب زبائنه قام مطعم بيتزا II Ritrovo الواقع في بلدة بيشليى في إقليم بولونيا جنوبي إيطالي بإطلاق مبادرة تقوم على ارتداء عمال التوصيل لأزياء سبايدر مان وأيرون مان.

وقال المسؤولون في المطعم إنّ هذا الأمر أدخل الفرح والسعادة على قلوب زبائن المطعم بخاصة الأطفال الصغار الذين سرّوا لرؤية شخصياتهم الكرتونية المحببة على الواقع.

وخصص المطعم شخصية أيرون مان (الرجل الحديدي) لتسليم الوجبات للعاملين في القطاع الصحي من الأطباء والممرضات.

وقال جياني ليوتشي مالك المطعم إنّهم أطلقوا هذه المبادرة بهدف تلطيف الأجواء بعد فرض مجموعة من القيود الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ المطعم الإيطالي سيقوم بطرح شخصيات جديدة كالمينيونز وغيرها بعدما لاقت هذه المبادرة نجاحاً كبيراً في البلدة.

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