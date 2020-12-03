ساعة ذكية مميزة تُراقب الصحة وتُجري المكالمات

كشفت شركة Mobvoi الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها Tic Watch Pro3 LET.

وستعمل الساعة بمعالج Snapdragon Wear 4100، وستدعم رصد معدل ضربات القلب، وتتبّع أنشطة المستخدم الرياضية، وقياس نسبة الأوكسجين في الدم.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.4 بوصة ودقة عرض 454*454 بيكسل، وستدعم الشاشة ميزة Always On.

وتتميز الساعة بإمكانية الاتصال بالشبكات الخلوية لإجراء المكالمات، وإجراء المكالمات دون الحاجة للرجوع للهاتف الذكي.

وستحتوي الساعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 3 أيام في حال تشغيل كافة الميزات، و45 يوما عند استخدام وضع الطاقة المنخفضة، وتتميز بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP68.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 360 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية