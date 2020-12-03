منى زكي تتوّج بجائزة “فاتن حمامة” للتميز

توجت الفنانة المصرية منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز على هامش افتتاح الدورة 42 مهرجان القاهرة السينمائي.

وعبّرت النجمة المصرية عن سعادتها بهذا التكريم وقالت إنّها فازت بجائزة أهم مهرجان في بلدها مصر، ووجهت شكرها للنجوم والفنانين الذين حضروا حفل الافتتاح الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

كما تحدثت منى زكي عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجرتها مع الفنانة الراحلة في وقتٍ سابق، ووصفت حديثها معها بالحديث الراقي.

يذكر أن النسخة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي افتتحت يوم 2 ديسمبر الجاري بحضور عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، ووسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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