خبيرة تكشف الفوائد المذهلة للرياضة الصباحية

أكدّت العالمة الرياضية يوهانا روب، دور الرياضة الصباحية في تجديد نشاط الجسم وحيويته.

وقالت يوهانا روب إنّ الرياضة الصباحية تلعب دوراً في تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي، ومن ثم ترفع درجة الاستعداد لبذل مجهود.

وأشارت يوهانا إلى أنّ ممارسة الرياضة تساعد على إفراز الهرمونات السيروتونين، والدوبامين، والأندروفين، والتي تعمل على تحسين الحالة النفسية والمزاجية.

ودعت العالمة الألمانية الناس لممارسة التمارين الرياضية في الصباح باعتدال بمعدل 15 دقيقة يومياً.

وقالت العالمة الألمانية يوهانا روب إنّ الإفراط في ممارسة الرياضة يؤدي لنتائج عكسية وضارة، لأنّها تسبب في رفع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) بالجسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية