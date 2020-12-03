الحاجة أم الاختراع.. تحويل برميل بلاستيكي إلى قارب.. شاهد

شهدت مقاطع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لصيادٍ أسترالي لم تكشف هويته وهو يسير في مياه الأسترالية بقاربٍ صنعه من البلاستيك بكل سلاسة.

حيث عمد المواطن الأسترالي لتحويل البرميل لقارب مزود بمحرك موضوع في حافة خشبية مرتبطة بالقارب، كما قام بتثبيت 3 صنارات صيد.

وحظي مقطع الفيديو بانتشارٍ كبيرٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت مشاهدته أكثر من 20 ألف مرة على موقع فيسبوك.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بفكرة الصياد الأسترالي الذي صنع قاربه الخاص بأقل التكاليف.

وقال أحد الأشخاص إنّه اشترى قارباً قبل مدة بسعر كبير، وأنّه كان بإمكانه بناء قارب مماثل لو رأى مقطع الفيديو قبل فترة، في حين دعا شخصٌ آخر الناس لبناء قواربهم الخاصة بذات الطريقة.

يذكر أنّ البرميل المستخدم في بناء القارب يتسع لـ1000 لتر من الماء، ويستخدم في العادة لنقل السوائل وتخزينها.

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