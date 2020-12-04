العنب والشوكولاته والشاي الأخضر.. حصنك في مواجهة “كورونا”

اكتشف العلماء أن المركبات الكيميائية الموجودة في العنب والشوكولاتة والشاي الأخضر؛ يمكن أن تمنع من الإصابة بفيروس “كورونا”.

ووفق نتائج الدراسة المنشورة في مجلة Frontiers in Plant Science، فقد لاحظ العلماء نقطة ضعف SARS-CoV-2 هي “البروتياز الرئيس” Mpro – وهو إنزيم يشارك في آلية النسخ المتماثل.

وفيما يتعلق بـ Mpro فإنه يتم تثبيطه من خلال التفاعلات مع العديد من المواد الكيميائية النباتية المعروفة بخصائصها القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

وقد بحث العلماء في جامعة “نورث كارولينا” الأطعمة والنباتات الطبية على وجود مثل هذه المركبات، وكشفت المحاكاة الحاسوبية والتجارب المعملية المخبرية أن المواد الموجودة في الشاي الأخضر والعنب حققت ناجحًا مبهرًا في قمع وظيفة Mpro ، كما أن المركبات الموجودة في مسحوق الكاكاو والشوكولاتة الداكنة قلّلت من نشاط الأنزيم البروتيني بمقدار النصف تقريبًا.

وتبيّن للباحثين كذلك أن هناك خمسة مركبات كيميائية في الشاي الأخضر تتفاعل مع مواقع مختلفة في Mpro لتحييد آثارها.

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