خيار جديد – كيفية مشاركة اشتراكات التطبيقات والألعاب مع العائلة على الايفون والايباد؟

هواتف الايفون وأجهزة الايباد تحتوي على خيار المشاركة العائلية Family Sharing والتي تتيح مشاركة اشتراكات المستخدم في خدمات ابل مع عائلته بحد أقصى 6 أفراد. الآن أضافت ابل خيار جديد آخر للمشاركة العائلية.

بدءاً من اليوم سيكون بإمكان المستخدمين مشاركة اشتراكات التطبيقات والألعاب المحمّلة من متجر الآب ستور مع أفراد العائلة لأول مرة.

جدير بالذكر أن ابل قد قدمت هذه الميزة مع الإعلان عن تحديث iOS 14 و iPadOS 14 ويبدو أن الوقت قد حان لتوفيرها لجمهور المستخدمين، علماً بأنه يجب عليك التحديث لآخر إصدار متوفر للنظام، وهو حتى تاريخ كتابة هذا المقال iOS 14.2 / iPadOS 14.2.

كيفية مشاركة اشتراكات التطبيقات والألعاب مع العائلة؟

قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > اضغط على صورة حسابك Apple ID > اختر الاشتراكات Subscriptions > قم بتفعيل خيار Share New Subscriptions. كذلك يمكن تفعيل هذا الخيار لكل تطبيق على حدى.

سوف يظهر هذا الخيار لكافة المستخدمين تدريجياً خلال الأيام المقبلة. كما سيتم تنبيه باقي أفراد العائلة بذلك وسوف يظهر لديهم في قائمة الاشتراكات.

أيضاً يجب العلم أنه أولاً يجب على المطورين السماح بخيار مشاركة الاشتراكات في التطبيقات والألعاب الخاصة بهم أولاً، لذا قد تجد بعض الاشتراكات غير متاحة للمشاركة العائلية إذا قرر المطور ذلك وابل تعطيه هذا الحق.