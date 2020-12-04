جوجل ستتيح لك إرسال واستقبال التطبيقات مباشرةً عبر Nearby Share

لسنوات طويلة جدًا كان نظام أندرويد يفتقد لوسيلة أو خاصية موحدة لنقل ومشاركة الملفات مثل خاصية AirDrop الموجودة في أجهزة أبل، هذا إلى أن قامت جوجل بإطلاق خاصية Nearby Share في أغسطس، وهذه الخاصية ببساطة سمحت لهواتف ولوحيات أندرويد إرسال واستقبال الملفات للأجهزة القريبة من بعضها، وقد وصلت الخاصية لكل الهواتف حتى الهواتف التي لا تستلم تحديثات أندرويد! واليوم وطبقًا لمعلومات جديدة فجوجل ستتيح إرسال واستقبال التطبيقات مباشرةً عبر خدمتها تلك.

إرسال واستقبال التطبيقات مباشرةً عبر Nearby Share

في الوقت الحالي يُمكنك إرسال مختلف أنواع الملفات مع هذه الخاصية، هذا صحيح، لكن هناك نوع مهم جدًا من الملفات لا يُمكن إرساله! وهو التطبيقات، وهذا في حد ذاته جعل المستخدمين يضطرون لاستخدام التطبيقات المنافسة مثل SHAREIt أو Send Anywhere.

جوجل الآن ستسمح بعملية إرسال واستقبال التطبيقات بشكل عادي ولعل الميزة الإضافية هو أن الخاصية الجديدة وحسبما صرحت جوجل ستعتمد على متجر بلاي نفسه! كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى متجر بلاي

• التوجّه إلى قسم My Apps & Games الذي يضم تطبيقاتك وألعابك

• بداخل هذا القسم ستجد قسم جديد باسم Share Apps

• من خلال هذا القسم اختر أي تطبيق ومن ثم اضغط Share ليتم إرساله عبر Nearby Share

تطبيق Nearby Share يحل مشكلة عويصة في هواتف أندرويد وهي توحيد إمكانية نقل الملفات بين كل الهواتف، في السابق كان يجب عليك أن وصديقك أن تستخدموا نفس تطبيق مشاركة الملفات! لكن الآن أصبح Nearby Share جزء من النظام في أي هاتف يعمل بأندرويد 6 أو أحدث، وبعد إتاحة مشاركة التطبيقات أصبح هذا التطبيق -تقريبًا- قادر على نقل كل أنواع الملفات.