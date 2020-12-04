تطبيق Cleaner الرائع والمميز لتنظيف الايفون والايباد وحذف الملفات الغير ضرورية!

هل تعاني من نقص السعة التخزينية على جهازك؟ الآن باستخدام تطبيق Cleaner المميز للايفون والايباد يمكنك حذف الملفات الغير ضرورية بسهولة وبخطوات بسيطة وزيادة المساحة التخزينية الفارغة.
مميزات تطبيق Cleaner
- حذف الصور المكررة.
- حذف لقطات الشاشة الغير ضرورية.
- حذف الصور المتشابهة الملتقطة في نفس المكان.
- حذف مقاطع الفيديو المتشابهة.
- دمج جهات الاتصال التي تحمل ذات الاسم وحذف المكرر منها.
- إمكانية إخفاء الصور ومقاطع الفيديو في مجلد سري داخل التطبيق بعيداً عن أعين المتطفلين.
- إمكانية عرض الصور وتصفحها بصورة سلسة او عرضها وفقاً للموقع الجغرافي الملتقطة فيه.
- إمكانية إخفاء جهات الاتصال.
التطبيق حائز على تقييم عالي على متجر التطبيقات وإعجاب الكثير من المستخدمين.
الملائمة:
- يعمل على أجهزة الايفون والايباد والايبود تاتش.
- نظام التشغيل الملائم: iOS 10.0 فما أحدث.
- الحجم : 35 ميجابايت
للتحميل على الآيفون والآيباد:
المبرمج: BEST MUSIC VIDEO
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