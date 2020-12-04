كيفية جدولة الرسائل النصية SMS عبر تطبيق رسائل جوجل ليتم إرسالها لاحقًا

تطبيق رسائل جوجل Google Messages مستمر في النمو بقوة وسرعة كبيرتين، وقد شاركناكم في مقال سابق عن بدء تفعيل خاصية RCS فيه ليعمل كتطبيق مراسلة مثالي بالاعتماد على الإنترنت وليس مزوّد خدمة الرسائل! واليوم نوضّح لكم كيفية جدولة الرسائل النصية ليتم إرسالها في أي وقت لاحق! وهو خيار مثالي لأصحاب الأعمال أو للمسوقين أو حتى لاستخدامه مع الأصدقاء والمعارف.

كيفية جدولة الرسائل النصية SMS عبر تطبيق رسائل جوجل

المقصود بالجدولة Scheduling هو كتابة الرسالة وتحضيرها وجعل التطبيق يرسلها تلقائيًا بعد وقت معيّن تقوم أنت بتحديده، مثلًا لو تذكرت أمر هام جدًا في وقت متأخر من المساء يُمكنك أن تكتبه في رسالة لصديقك أو زميلك في العمل ليتم إرسال هذه الرسالة في الصباح الباكر، وفيما يلي نوضّح الخطوات:

1- أول ما يجب عليك فعله هو فتح تطبيق رسائل جوجل -أو تحميله وتنصيبه من هنا– ومن ثم كتابة رسالة جديدة سواء في محادثة موجودة أو محادثة جديدة .

2- بعد كتابة الرسالة وتجهيزها لا تقم بالضغط على زر الإرسال كالمعتاد، بل قم بالضغط عليه مطولًا، وهنا ستظهر لك خيارات جدولة الرسائل النصية كما بالتالي:

3- كل ما عليك فعله الآن هو الضغط على التاريخ لتعديله أو تركه كما هو لإرسال الرسالة اليوم، ومن ثم الضغط على الساعة وتعديلها بالوقت الذي تريد أن تصل الرسالة فيه وهنا ينتهي الأمر بالضغط على Save، طبعًا يجب أن يكون هاتفك متصلًا بالإنترنت في وقت الجدولة ليتم الإرسال، ويُمكنك بهذه الطريقة جدولة أي نوع تريده من الرسائل.