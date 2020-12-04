لقاح كلوفر الصيني يمنح أملاً جديداً للقضاء على كورونا

قالت شركة سيتشوان كلوفر للمستحضرات الصيدلانية الحيوية إنّ لقاحها كلوفر سجل استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى، بسبب احتوائه على مواد مساعدة قدمتها شركتا غلاسكو سميث كلين (بي إل سي) ودينافاكس تيكنولوجيس كورب.

وأشارت الشركة الصينية إلى أنّ لقاحها الجديد ساعد على تكوين أجسام مضادة تحييدية، أثبت بأنّه لقاح آمن من خلال دراسة شارك فيها حوالي 150 شخصاً بالغاً ومسناً.

وأكدّت الشركة الصينية بدء تجارب المرحلة المتقدمة باستخدام نظام المساعدة لشركة غلاكسو خلال شهر ديسمبر الجاري، على أن تبدأ تجارب المادة المساعدة لشركة دينافاكس تيكنولوجيس كورب في النصف الأول من العام القادم.

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