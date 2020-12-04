بيع مسدس جيمس بوند بسعر فاق التوقعات

كشفت دار مزادات جوليانز عن بيعها مسدساً من طراز “والثر بي بي” استخدمه النجم شون كونري في فيلم دكتور نو الذي يعد أول أفلام سلسلة جيمس بوند بمزادٍ أقيم في بيفرلي هليز.

وقال أحد المسؤولين في الدار إنّ رجلاَ لم يرغب في الكشف عن هويته اشترى المسدس بمبلغ 256 ألف دولار أمريكي، وأكدّ أنّ المبلغ فاق توقعات الدار التي قدرت سعر المسدس ما بين 150 إلى 200 ألف دولار أمريكي.

وأشار المسؤول إلى أنّ مشتري المسدس من عشاق السلسلة الشهيرة، وتابع جميع أجزائها، كما قال المسؤول في دار المزادات إنّ المشاهد التي يظهر فيها المسدس النصف آلي تعد من أشهر المشاهد في السلسلة الشهيرة.

يذكر أنّ المزاد شهد بيع خوذة صُنعت لتوم كروز في فيلم توب جن مقابل 108 آلاف دولار، بالإضافة لبيع سيف استخدمه بروس ويليس في فيلم بالب فيكشن مقابل 35200 دولار أمريكي.

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