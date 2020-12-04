منوعات

أم تحتجز ابنها في المنزل لـ28 عاماً والقضاء يُطلق سراحها!

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت محكمة سويدية سراح امرأة سبعينية اتُهمت بحبس ابنها في شقتها الواقعة بالضاحية الجنوبية في ستوكهولم لمدة 28 عاماً، بعدما تبيّن للمحكمة بأنّ احتجاز الرجل لم يكن إجبارياً.

وكانت الشرطة السويدية قد اعتقلت الأم التي لم تكشف هويتها بشبهة حجز الحرية غير القانوني، والتسبب بإصابات جسدية بعد ورود بلاغ من ابنتها تتهمها فيه بإخفاء شقيقها البالغ من العمر 41 عاماً، وقالت إنّ أمها أجبرت شقيقها على ترك المدرسة في سن الـ12، وعزلته عن العالم الخارجي لمدة 28 عاماً.

من جانبها قالت المدعية العامة في القضية إيما أولسون إنّهم لم يجدوا ما يُدين الأم، لأنّ الرجل قال إنّه كان يستطيع مغادرة الشقة في أي وقتٍ يريده، لذلك قرروا إطلاق سراح الأم.

يذكر أن الفحوصات التي أجريت للرجل أظهرت معاناته من سوء في التغذية، وفقدانه لعدد كبير من أسنانه، بالإضافة إلى إصابته بجروح ملتهبة دون أن يكون تعرض للعنف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك