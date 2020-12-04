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فادي صبيح وشكران مرتجى ينضمان لمسلسل ضيوف على الحب

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي في سوريا عن انضمام النجمين فادي صبيح وشكران مرتجى لمسلسل ضيوف على الحب الذي ستقوم بتصويره خلال الفترة القادمة.

وقالت الشركة المنتجة إنّ العمل الجديد سيضم نخبة من نجوم الدراما السورية، وستدور أحداثه حول مجموعة من الشباب والشابات من مناطق مختلفة يأتون لدمشق بحثاً عن فرص للعمل، ويعيشون في منزلٍ واحدٍ تملكه امرأة، لتبدأ بعدها معركتهم مع الحياة فمنهم من سيحقق أحلامه، ومنهم من سيفشل في ذلك.

ومسلسل ضيوف على الحب من تأليف سامر محمد إسماعيل وإخراج فهد ميري وبطولة فادي صبيح، شكران مرتجى، جيني إسبر، زهير رمضان، فايز قزق، جرجس جبارة وغيرهم.

يذكر أن فادي صبيح وشكران مرتجى سيجتمعان أيضاً في مسلسل حارة القبة للمخرجة رشا شربتجي والذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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