شركة Infinix الصينية تُطلق هاتفا جديدا من الفئة المتوسطة

كشفت شركة Infinix الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه zero 8i.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio G90T الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد، كما زودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.85 بوصة ودقة عرض Full HD، ومُعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستبلغ سعتها 128 غيغا قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، بينما ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد بألوان الفضي والأسود وستطلقه في الأسواق العالمية يوم 9 ديسمبر الجاري بسعر 200 دولار أمريكي.

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