Vivo تُطلق إصدارا جديدا من هاتف Vivo Y51

كشفت شركة Vivo الصينية عن إصدار جديد من هاتف Vivo Y51 بمواصفات وميزات جديدة.

ويعمل الإصدار الجديد بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Fun touch OS11، كما زودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.58 بوصة ودقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ USB-C.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 7 ديسمبر الجاري بسعر يصل إلى 225 دولارا أمريكيا.

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