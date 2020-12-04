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تحديث جديد لنظام تشغيل منصات ألعاب “نينتندو”

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة نينتندو تحديثاً جديداً لنظام تشغيل منصات الألعاب الخاص بها حمل رقم 11.0.0.

وسيجلب التحديث الجديد مجموعة كبيرة من الميزات للمستخدمين، أبرزها الإشعار Nintendo Switch Online الذي يمكن المستخدمين من التعرف على جميع الأخبار الجديدة المرتبطة بالألعاب الموجودة على المنصة، وميزة توثيق اللقطات من شاشات منصاتهم، مع إمكانية إرسال هذه اللقطات مع مقاطع الفيديو إلى الهواتف الذكية عبر تقنية QR أو منافذ USB المتصلة بالحاسوب.

كما قامت نينتندو بتحسين منظومة Switch وأضافت إليها 12 رمزاً جديداً، بالإضافة لإمكانية ضبط أزرار التحكم بالألعاب والبرامج بالطريقة التي تناسب المستخدمين، حيث ستطرح عليهم إشعارات مستمرة لعرض الألعاب الإلكترونية الجديدة المتوفرة أو أشهر الألعاب التي يستخدمها الأصدقاء.

وطلبت نينتندو من المستخدمين تحديث النسخة الموجودة على أجهزتهم للنسخة الجديدة من أجل الاستفادة من المميزات الحديثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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