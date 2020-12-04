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كورونا يجبر ديزني على إغلاق محطاتها الإذاعية

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة ديزني عن إغلاق محطاتها الإذاعية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تراجع إيرادات الشركة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان رسمي إنّ راديو ديزني الذي انطلق قبل عقدين من الزمن وراديو ديزني كانتري سيتوقفان عن العمل، وأكدّت الشركة الأمريكية استمرار قسم أمريكا اللاتينية في العمل لأنّه جزء من عقد مستقل.

وقالت ديزني إنّ الشركة ستمنح الأولوية للمحتويات الموجهة للأطفال والشباب بالبث عبر منصة ديزني بلس، فيما أشارت مجموعة من التقارير إلى إنّ الإغلاق سيجعل 36 موظفاً يفقدون عمله.

يذكر أنّ راديو ديزني لعب دوراً كبيراً في إطلاق مسيرات العديد من الفنانين كمايلي سايروس، هيلاري داف، وسيلينا غوميز وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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