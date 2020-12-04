كورونا يجبر ديزني على إغلاق محطاتها الإذاعية

أعلنت شركة ديزني عن إغلاق محطاتها الإذاعية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تراجع إيرادات الشركة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان رسمي إنّ راديو ديزني الذي انطلق قبل عقدين من الزمن وراديو ديزني كانتري سيتوقفان عن العمل، وأكدّت الشركة الأمريكية استمرار قسم أمريكا اللاتينية في العمل لأنّه جزء من عقد مستقل.

وقالت ديزني إنّ الشركة ستمنح الأولوية للمحتويات الموجهة للأطفال والشباب بالبث عبر منصة ديزني بلس، فيما أشارت مجموعة من التقارير إلى إنّ الإغلاق سيجعل 36 موظفاً يفقدون عمله.

يذكر أنّ راديو ديزني لعب دوراً كبيراً في إطلاق مسيرات العديد من الفنانين كمايلي سايروس، هيلاري داف، وسيلينا غوميز وغيرهم.

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