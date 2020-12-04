مدرس هندي يربح مليون دولار وصرف الجائزة بطريقة “فريدة”

فاز المدرس الهندي رانجيت ديسالي بجائزة المعلم العالمية؛ لتعليمه فتيات معظمهن من مجتمعات قبلية فقيرة في مدرسة زيلا باريشاد الابتدائية في باريتيوادي بولاية مهاراشترا الهندية.

وقال منظمو الجائزة إنّ رانجيت استحق الفوز بالمليون دولار لمساهمته في تغيير فرص الحياة للطالبات في المدرسة، وقُدمت الجائزة له خلال حفل افتراضي تم بثه من متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

من جهته عبّر رانجيت ديسالي عن سعادته الكبيرة للفوز بهذه الجائزة، وقال إنّه سيقوم باقتسامها مع التسعة الآخرين الذين وصلوا للقائمة النهائية.

يذكر أنّ المعلم الهندي بدأ مشواره المهني عام 2009 في مدرسة كانت مقامة في مبنى مُهدم بجوار سقيفة للماشية، وساهم في جعل نسبة الحضور ترتفع لـ 100% في منطقة مشهورة بظاهرة زواج المراهقين.

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