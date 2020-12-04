دراسة: الأطعمة الخالية من الدسم تُلحق أضراراً بالجسم

قال الدكتور أليكسي كوفالكوف اختصاصي التغذية الروسي إنّ تناول المنتجات الغذائية الخالية من الدسم حصراً تلحق أضراراً بالجسم، مشيرا إلى أنّ هذا النظام يؤدي لاضطراب كل شيء في الجسم، من الهرمونات إلى عمل الجهاز العصبي.

وقال خبير التغذية الروسي إنّ المنتجين يضيفون إلى الأطعمة الخالية من الدسم كمية كبيرة من السكر، النشاء، والمكثفات ومواد أخرى غير صحية لتحسين طعمها، ودعا الناس لعدم تناول منتجات الألبان الخالية من الدسم من أجل الحصول على الكالسيوم، لأنّ امتصاص عنصر الكالسيوم يتطلب وجود أحماض دهنية.

وطلب أليكسي كوفالكوف من الناس مراقبة نوعية وجودة الدهون التي يستهلكونها أكثر من مراقبتهم لكمية الدهون المستهلكة.

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